Суд Петербурга признал трек "Порнофильмов"* экстремистским

Петербургский городской суд признал композицию "Выключите гимн" группы "Порнофильмы"* экстремистским материалом. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Северной столицы Дарья Лебедева 24 сентября.

Специалисты выявили, что песня содержит "психологические и лингвистические признаки призывов к совершению агрессивных, насильственных действий и (или) преступлений по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, в том числе в отношении органов государственной власти и их представителей". Трек был удален с части площадок еще летом.

* Солист группы Владимир Котляров признан иностранным агентом в РФ, в списке экстремистских материалов есть еще две песни.