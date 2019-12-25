В Петербурге запретили движение маломерных судов по Неве в ночное время

На заседании Законодательного собрания Петербурга, состоявшемся 29 апреля, депутаты поддержали новые правила движения на водных путях города. Одним из ключевых изменений стал запрет на движение маломерных судов по Неве в период с 23:00 до 5:00.

Депутат ЗакСа Дмитрий Павлов выразил обеспокоенность тем, что это ограничение затрагивает время развода мостов, что может негативно сказаться на туристах, желающих насладиться этим зрелищем, а также на работниках, занятых в сфере маломерного судоходства.

Представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко также отметил, что данный запрет может быть болезненным для города, подчеркнув, что это требование Минтранса. Он добавил, что количество маломерных судов в Петербурге растет, и хотя правила должны быть общими для всех, стоит учитывать уникальные особенности города, такие как белые ночи.

В свою очередь, депутат Алексей Цивилев акцентировал внимание на том, что развод мостов предназначен в первую очередь для обеспечения судоходства, а не для туристов. Он упомянул о запросе от Волго-Балта, указывая на то, что ситуация с маломерными судами создает угрозу безопасности и может привести к серьезным инцидентам на Неве.

Кроме того, в рамках обновленных правил депутаты в первом чтении увеличили штрафы для нарушителей на гидроциклах до 5 тысяч рублей.

