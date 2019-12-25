Петербургские депутаты пересмотрят штрафы за парковку в неположенных местах

Необходимость в изменениях возникла из-за обновления правил благоустройства и устранения неточностей в квалификации нарушений.

Парламент Петербурга в первом чтении одобрил законопроект, который конкретизирует правила парковки во дворах и устанавливает штрафы для водителей, чьи автомобили препятствуют проезду к мусорным бакам, входам в здания и другим важным объектам. Как пояснили в пресс-службе Законодательного собрания, ранее запрет на перекрытие подъездов и проходов был сформулирован слишком обобщенно, что создавало трудности при квалификации нарушений.

Новый документ предлагает четко определить запретные зоны, к которым относятся площадки для сбора твердых коммунальных отходов, подходы к зданиям, детские и спортивные площадки, площадки для выгула и дрессировки животных.

Законопроект был внесен губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловы

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге введут штрафы за срыв целевого обучения врачей.

