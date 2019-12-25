В Петербурге введут штрафы за срыв целевого обучения врачей

Городские власти смогут самостоятельно устанавливать наказание за нарушение договоров для студентов и заказчиков.

В Санкт-Петербурге планируют ввести собственные штрафы за нарушение условий целевого обучения на медицинских и фармацевтических специальностях. Соответствующий законопроект поддержали депутаты Законодательного собрания.

Документ наделяет городские власти правом самостоятельно определять размер компенсаций и штрафных санкций как для студентов, так и для заказчиков обучения. Речь идет о случаях, когда условия договоров не выполняются.

Согласно действующей системе, студент обучается за счет бюджета, а после окончания вуза обязан отработать несколько лет в медицинском учреждении, куда его направят. Для облегчения адаптации молодых специалистов с 1 марта 2026 года введена практика наставничества: к выпускникам закрепляют опытных врачей.

Если заказчик не предоставляет выпускнику рабочее место или не обеспечивает его наставником, ему грозит штраф. Размер и порядок выплат теперь будет устанавливать правительство Санкт-Петербурга, а средства направят в городской бюджет.

Фото: Piter.TV