Почти половина петербургских родителей выступают за запрет соцсетей для подростков до 16 лет

Аргументы "за" включают защиту от негативного контента и улучшение концентрации на учебе.

Согласно опросу сервиса SuperJob, 48% родителей Санкт-Петербурга поддержали бы запрет соцсетей для подростков младше 16 лет, считая их вредными для психики и мешающими учебе.

Аргументы "за" включают защиту от негативного контента и улучшение концентрации на учебе. Однако 30% родителей против, утверждая, что важно контролировать информацию, а не блокировать доступ.

Ещё 22% затруднились с ответом. Женщины более склонны поддерживать ограничения, в то время как мужчины чаще выступают против, опасаясь, что запрет может быть недостаточно эффективным.

Фото: unsplash