Бельский заявил, что в Петербурге могут запретить аренду электросамокатов

В настоящее время идут переговоры с кикшеринговыми компаниями.

Спикер петербургского парламента Александр Бельский в ходе эфира программы на радио "Комсомольская правда" заявил, что в городе могут полностью запретить арендные электросамокаты. В настоящее время идут переговоры с кикшеринговыми компаниями.

Сейчас, когда мы проводим встречи с операторами, говорим, что, если вы дальше не будете двигаться в правильном направлении с точки зрения улучшения транспортной безопасности, то мы будем запрещать. Александр Бельский, спикер парламента Петербурга

Тема пока остается открытой. Кроме того, рассматривается вопрос о запрете передвижения курьеров на электровелосипедах по тротуарам.

Ранее мы рассказывали о том, что петербургских полицейских предложили оснастить самокатами. По мнению депутата парламента города Павла Крупника, темпы развития средств индивидуальной мобильности требуют от органов правопорядка соответствия уровню прогресса.

Фото: Piter.TV