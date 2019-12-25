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Бельский заявил, что в Петербурге могут запретить аренду электросамокатов
Сегодня, 19:59
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Бельский заявил, что в Петербурге могут запретить аренду электросамокатов

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В настоящее время идут переговоры с кикшеринговыми компаниями.

Спикер петербургского парламента Александр Бельский в ходе эфира программы на радио "Комсомольская правда" заявил, что в городе могут полностью запретить арендные электросамокаты. В настоящее время идут переговоры с кикшеринговыми компаниями. 

Сейчас, когда мы проводим встречи с операторами, говорим, что, если вы дальше не будете двигаться в правильном направлении с точки зрения улучшения транспортной безопасности, то мы будем запрещать.

Александр Бельский, спикер парламента Петербурга 

Тема пока остается открытой. Кроме того, рассматривается вопрос о запрете передвижения курьеров на электровелосипедах по тротуарам. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербургских полицейских предложили оснастить самокатами. По мнению депутата парламента города Павла Крупника, темпы развития средств индивидуальной мобильности требуют от органов правопорядка соответствия уровню прогресса. 

Фото: Piter.TV 

Теги: александр бельский, электросамокаты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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