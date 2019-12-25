Судам временно запретят ходить по каналу Грибоедова

Запрет будет действовать до окончания Евро-2020.

По каналу Грибоедова от Итальянского моста до реки Мойки временно будет запрещено движение судов. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Запрет введут в связи с проведением события "Зона болельщиков финального турнира Чемпионата Европы по футболу 2020 года". Движение судов будет приостановлено на участке:

с 15:00 до 01:00 с 18 на 19 июня и 19 на 20 июня;

с 18:00 до 22:00 20 июня;

с 18:00 до 01:00 в ночь с 21 на 22 июня и 23 на 24 июня;

с 21:00 до 01:00 с 22 на 23 июня;

с 17:00 до 24:00 26-29 июня, 2, 3, 6,7, 11 июля.

В комитете по транспорту будут следить за соблюдением требования.

Фото: Piter.TV