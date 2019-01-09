Петербургские депутаты не поддержали запрет кормления бездомных собак

Одновременно комиссией был отклонён и другой документ, устанавливавший запрет на препятствия деятельности специализированных служб по отлову бродячих животных.

Постоянная комиссия по вопросам экологии и охраны природы Законодательного Собрания Петербурга отвергла федеральный законопроект, предлагающий введение запрета на кормление бездомных собак. Об этом публично заявил депутат Андрей Рябоконь.

Разработчиками обоих инициатив утверждается, что принятые меры необходимы для предотвращения неконтролируемого размножения уличных собак и формирования агрессивных собачьих стай, представляющих потенциальную опасность для здоровья и жизни граждан. Они настаивали, что подкармливание бездомных животных способствует росту популяции диких собак, которые закрепляются на определенной местности и способны проявить враждебность.

Сам Рябоконь высказал своё несогласие с такими законодательными предложениями, обосновав это тем, что принятие подобного рода решений должно основываться на этических нормах обращения с животными.

Фото: Pxhere