Петербургские депутаты не поддержали запрет кормления бездомных собак

Постоянная комиссия по вопросам экологии и охраны природы Законодательного Собрания Петербурга отвергла федеральный законопроект, предлагающий введение запрета на кормление бездомных собак. Об этом публично заявил депутат Андрей Рябоконь.
Одновременно комиссией был отклонён и другой документ, устанавливавший запрет на препятствия деятельности специализированных служб по отлову бродячих животных.
Разработчиками обоих инициатив утверждается, что принятые меры необходимы для предотвращения неконтролируемого размножения уличных собак и формирования агрессивных собачьих стай, представляющих потенциальную опасность для здоровья и жизни граждан. Они настаивали, что подкармливание бездомных животных способствует росту популяции диких собак, которые закрепляются на определенной местности и способны проявить враждебность.
Сам Рябоконь высказал своё несогласие с такими законодательными предложениями, обосновав это тем, что принятие подобного рода решений должно основываться на этических нормах обращения с животными.
Ранее мы сообщили о том, что петербургские НКО получат гранты за работу с трудными подростками.
Фото: Pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все