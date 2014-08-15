Петербургские НКО получат гранты за работу с трудными подростками

Особое внимание предлагается уделить 17 тыс. детей, находящихся под контролем комиссий по делам несовершеннолетних, а также детям, оставшимся без родительского попечительства.

На очередном заседании Законодательного собрания Петербурга, состоявшемся 1 октября, депутаты рассмотрели и одобрили в первом чтении предложение о предоставлении поддержки некоммерческим организациям, занятым предотвращением детской безнадзорности и правонарушений среди подростков.

Соавтор законодательной инициативы, депутат Всеволод Беликов, подчеркнул, что забота о подрастающем поколении, независимо от социального статуса ребёнка, является ключевой обязанностью общества. Особое внимание предлагается уделить 17 тыс. детей, находящихся под контролем комиссий по делам несовершеннолетних, а также детям, оставшимся без родительского попечительства.

Данный законопроект предполагает выделение грантов НКО, активно участвующих в профилактике преступлений среди молодежи, в том числе практикующих менторство и наставничество над подростками, испытывающими трудности в социальной адаптации.

Фото: Unsplash (Anton Danilov)