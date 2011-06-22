Стало известно, как в Петербурге заботятся о представителях старшего поколения

В рамках десяти приоритетов городского правительства реализуется комплексная программа поддержки петербуржцев "серебряного возраста".

Треть жителей города на Неве являются представителями старшего поколения. В рамках десяти приоритетов городского правительства реализуется комплексная программа поддержки петербуржцев "серебряного возраста", охватывающая здравоохранение, социальную защиту и культурные проекты. Об этом рассказала пресс-служба Смольного.

Петербург по праву считается одним из лидеров среди российских регионов по уровню жизни и долголетию ветеранов. Более 30 тысяч человек перешагнули 90-летний рубеж. Старейшей жительнице города, проживающей в Центральном районе, исполнилось 108 лет.

В первом полугодии 2025 года полностью ликвидирована очередь на операции по лечению катаракты для ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников и бывших несовершеннолетних узников концлагерей. Количество таких операций продолжает расти. Также расширена программа слухопротезирования: в 2024 году помощь получили 1,5 тысячи человек, а в 2025 году планируется охватить уже 3,4 тысячи петербуржцев.

Более 102 тысяч человек воспользовались единой картой петербуржца "Серебряный возраст" для посещения музеев. Регулярно проводятся спортивные мероприятия, включая Спартакиаду с участием более 1,5 тысячи человек. Особое внимание уделяется образовательным программам - в 2025 году курсы компьютерной и финансовой грамотности прошли 38 тысяч пожилых горожан.

