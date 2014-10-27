ЧП с вертолетом на учениях "Запад-2017": что известно на данный момент

Сегодня стало известно, что на военных учениях "Запад-2017" произошел инцидент с вертолетом. Самопроизвольно сработала одна из ракет машины и поразила незапланированную цель на земле.

ЧТО ПРОИЗОШЛО НА УЧЕНИЯХ "ЗАПАД-2017"



Во вторник, 19 сентября, появилась информация о выстреле по парковке. По данным источника издания 66.ru, вертолет Ка-52 из-за сбоя совершил ракетный удар по «зрителям». Первоначально были данные о том, что после взрыва травмы поучили журналисты. Однако эту версию достаточно быстро опровергли. Маловероятно, что коллеги пострадавших не попытались бы рассказать о случившемся.

В подтверждение слов источника СМИ было опубликовано видео того самого удара. На нем видно, что одна ракета приземляется на отдалении от оператора, а вторая прилетает в грузовик недалеко от него. В момент взрыва в непосредственной близости от машины точно стоял человек: его видно на записи. Источники уральского портала сказал, что пострадали два человека. Их с тяжелыми травмами отправили в больницу.

Позже собеседник близкий в Минобороны рассказал РБК, что травмы у трех человек. При этом все они не гражданские.



РЕАКЦИЯ МИНОБОРОНЫ НА СООБЩЕНИЯ СМИ



После того. Как видео и новость попали в сеть, Минобороны прокомментировало случившееся. В ведомстве назвали "намеренной провокацией или чей-то персональной глупостью" данные о большом количестве пострадавших.

Пресс-служба ЗВО также опровергла, что инцидент произошел 18 сентября. Однако в новости изначально говорилось, что ЧП случилось "вчера или позавчера" (то есть 18 или 17 сентября). Источник РБК и вовсе говорит, что ракета взорвала грузовик 16 сентября.

Военное ведомство подтвердило, что на видео зафиксирован случай, когда "экипажи вертолетов армейской авиации в рамках летно-тактического учения отрабатывали упражнение по поражению наземных целей". В Минобороны отметили, что система наведения одного из вертолетов совершила ошибочный захват цели. В результате снаряд попал в грузовой автомобиль без людей. Ранее Piter.tv писал об этом: Минобороны подтвердило ЧП на учениях "Запад-2017", но отрицает наличие пострадавших.

ЛЕГЕНДА УЧЕНИЙ "ЗАПАД-2017"



В стартовавших 14 снтября учениях задействуют почти 13 тысяч человек. В понедельник, 18 сентября, президент России Владимир Путин лично прибыл на учения на Лужский полигон в Ленобласти. В этот день отрабатывали уничтожения авиации и пехоты условного противника.

У масштабных международный учений достаточно интересная легенда. Выдуманные страны Лубения и Весбария якобы поддержали сепаратистов, которые объявили на северо-западе Беларуси государство Вейшнория. По сценарию, объединенные силы Минска и Москвы применяют против сепаратистов армию, авиацию и флот.

Такая легенда не нравится представителям Латвии, Литвы и Эстонии. Им кажется, что учения – это репетиция реального военного столкновения с силами НАТО.

Фото: Минобороны РФ

Видео: ВКонтакте / Александр Пилютин