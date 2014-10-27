СМИ: в результате ошибочного залпа на учениях "Запад-2017" пострадали псковские военные

Стали известны новые подробности инцидента на полигоне в Ленинградской области на военных учениях "Запад-2017". По данным источника 47news, в результате самопроизвольного срабатывания ракет на боевом вертолете пострадали люди. Трое из них оказались в больнице.
Ракеты попали машину управления радиоэлектронной борьбы — РЭБ. В этот момент внутри находились прапорщик и двое контрактников из воинской части города остров Псковской области. От серьезных травм бойцов спас кузов машины.
Также сообщается, что во время ЧП военнослужащие управляли беспилотником " Орлан-10". Его используют, в том числе, для трансляций целей боевым машинам и установкам.
Ранее по этой теме Piter.tv писал: Появилось видео последствий ошибочного залпа на учениях "Запад-2017"
Появилось видео из кабины вертолета, ошибочно пустившего ракету на учениях "Запад-2017"
Видео: ВКонтакте / Александр Пилютин