СМИ: в результате ошибочного залпа на учениях "Запад-2017" пострадали псковские военные

Во время ЧП на учениях "Запад-2017" пострадал расчет станции радиоэлектронной борьбы. Сообщается, что ранения получили трое человек, все – из воинской части в Псковской области.

Стали известны новые подробности инцидента на полигоне в Ленинградской области на военных учениях "Запад-2017". По данным источника 47news, в результате самопроизвольного срабатывания ракет на боевом вертолете пострадали люди. Трое из них оказались в больнице.

Ракеты попали машину управления радиоэлектронной борьбы — РЭБ. В этот момент внутри находились прапорщик и двое контрактников из воинской части города остров Псковской области. От серьезных травм бойцов спас кузов машины.

Также сообщается, что во время ЧП военнослужащие управляли беспилотником " Орлан-10". Его используют, в том числе, для трансляций целей боевым машинам и установкам.

Ранее по этой теме Piter.tv писал: Появилось видео последствий ошибочного залпа на учениях "Запад-2017"

Появилось видео из кабины вертолета, ошибочно пустившего ракету на учениях "Запад-2017"

Видео: ВКонтакте / Александр Пилютин