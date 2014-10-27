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СМИ: в результате ошибочного залпа на учениях "Запад-2017" пострадали псковские военные

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Во время ЧП на учениях "Запад-2017" пострадал расчет станции радиоэлектронной борьбы. Сообщается, что ранения получили трое человек, все – из воинской части в Псковской области.

Стали известны новые подробности инцидента на полигоне в Ленинградской области на военных учениях "Запад-2017". По данным источника 47news, в результате самопроизвольного срабатывания ракет на боевом вертолете пострадали люди. Трое из них оказались в больнице.

Ракеты попали машину управления радиоэлектронной борьбы — РЭБ. В этот момент внутри находились прапорщик и двое контрактников из воинской части города остров Псковской области. От серьезных травм бойцов спас кузов машины.

Также сообщается, что во время ЧП военнослужащие управляли беспилотником " Орлан-10". Его используют, в том числе, для трансляций целей боевым машинам и установкам.

Ранее по этой теме Piter.tv писал: Появилось видео последствий ошибочного залпа на учениях "Запад-2017"

Появилось видео из кабины вертолета, ошибочно пустившего ракету на учениях "Запад-2017"

Видео: ВКонтакте / Александр Пилютин

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Категории: Происшествия

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