Эксперт: ЧП на "Запад-2017" могло произойти из-за ошибочного нажатия

Специалист прокомментировал Piter.tv ситуацию на полигоне Лужский. По его мнению, инцидент больше похож на случайное нажатие исполнительного элемента, а не на технический сбой.

Анонимный специалист рассказал свое видение развития событий на полигоне в Ленобласти. Судя по всему, пилот переключался между режимами работы с вооружением и остановился на неуправляемых реактивных снарядах. После чего и произошел ошибочный ракетный залп. По мнению собеседника Piter.tv, случившееся не похоже на технический сбой. Скорее всего, имело место ошибочное нажатие на исполнительный элемент.

При этом специалист уверен, что пилот не перепутал грузовик с полигонной мишенью. О такой версии активно говорят в социальных сетях.

"Видно, что пилот не производил никаких манёвров прицеливания. Поражение объекта на земле вероятно является чистой случайность. Это даже не пример "дружеского огня", а просто несчастный случай", - отметил эксперт.

Собеседник считает, что от осколков могли пострадать люди, находящиеся в радиусе нескольких метров от эпицентра. Скорее всего, тяжелые травмы у человека, который оказался около места ЧП непосредственно перед взрывом (его видно за записи, появившейся в сети првой).

"Из материально технических средств в основном пострадал сам КАМАЗ, на базе которого смонтирована командно штабная машина, вероятно являющаяся элементом комплекса управления беспилотными летательными аппаратами", - сказал эксперт.

Ранее Piter.tv сообщал, что в результате ошибочного залпа на учениях "Запад-2017" пострадали псковские военные. Источник также говорил, что находившиеся в машине военные управляли беспилотником.

Видео: Youtube / Archie Goodwin, ВКонтакте / Александр Пилютин, Военный Обозреватель