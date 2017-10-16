Выстреливший ракетой в грузовик на "Запад-2017" вертолет позже разрушил склад

В понедельник, 16 октября, СМИ сообщили о еще одном инциденте, который произошел на учениях "Запад-2017". Тот же вертолет, что совершил ошибочный залп по грузовику, выстрелил по складу.

Появилась информация о еще одном инциденте во время учений "Запад-2017" под Лугой в Ленобласти. По данным источника РБК, вертолет Ка-52, совершивший ошибочный залп по грузовику с военными, также выстрелил по складу на аэродроме в Пушкине.

Инцидент произошел 18 сентября, но о нем известно стало только сейчас. Специалист рассказал, что вертолет покинул зону учений после непроизвольного пуска ракеты. Машина пришла на аэродром в Пушкине. Послеполетный осмотр вертолета проводили технические специалисты. Один занимался проверкой вооружения, а второй осматривал аппарат на предмет повреждений.

Во время проведения стандартных проверок, возможно, была допущена ошибка. Поэтому произошел пуск. Выстрел разрушил складское помещение. Как сообщает собеседник издания, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее Piter.tv сообщал, что вертолет выстрелил ракетами по зрителям на учениях "Запад-2017". В результате инцидента были пострадавшие.

Видео: Youtube / Archie Goodwin