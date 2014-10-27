Появилось видео последствий ошибочного залпа на учениях "Запад-2017"

Очевидец снял на видео последствия взрыва, который произошел после ошибочного ракетного залпа с вертолета на учениях "Запад-2017".

В сети появилось видео с места взрыва ракет на военных учениях "Запад-2017". Один из очевидцев инцидента снял на телефон повреждения грузовика, в который случайно прилетел неуправляемый реактивный снаряд.

В кадр попадает припаркованная около места ЧП машина, у которой выбило заднее боковое стекло. От удара разорвало большую автомобильную шину, которая лежит между пострадавшим грузовиком и легковушкой. У военной машины серьезно пострадала кабина.

По последней информации, инцидент на полигоне Лужский в Ленинградской области произошел в субботу. 16 сентября. Разные источники говорят о разном числе пострадавших. Минобороны пока официально не подтвердило пострадавших.

Ранее Piter.tv сообщил, что появилось видео из кабины вертолета, ошибочно пустившего ракету на учениях "Запад-2017". Подробно об инциденте и самих учениях можно прочитать тут: ЧП с вертолетом на учениях "Запад-2017": что известно на данный момент.

Видео: Youtube / Archie Goodwin