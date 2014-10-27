Появилось видео из кабины вертолета, ошибочно пустившего ракету на учениях "Запад-2017"

В сети выложили предполагаемое видео из кабины вертолета, совершившего ошибочный ракетный залп. Подлинность видео не доказана.

В социальной сети "ВКонтакте" появилось видео, снятое из кабины вертолета. Авторы утверждают, что запись была сделана именно из того вертолета Ка-52, который ошибочно пустил ракету в грузовик на военном полигоне во время учений "Запад-2017". Появившееся в тематической группе видео показывает пролет самолета над местностью, напоминающей Лужский, где и произошел инцидент. Затем от машины улетают две ракеты.

В комментариях спорят о подлинности видео. Часть пользователей не верит, что запись из кабины могла так быстро попасть в сеть.

Об опасном инциденте во время военных учений стало известно во вторник, 19 сентября. Подробно можно прочитать в материале Piter.tv: ЧП с вертолетом на учениях "Запад-2017": что известно на данный момент

Видео: ВКонтакте / Александр Пилютин, Военный Обозреватель