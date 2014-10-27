Вертолет выстрелил ракетами по зрителям на учениях "Запад-2017": есть пострадавшие

В СМИ появилась информация о ЧП на масштабных учениях «Запад-2017» под Петербургом. По данным источника 66.ru, во время выполнения маневра вертолет Ка-52 непроизвольно пустил ракеты класса «воздух-земля».
Сообщивший об инциденте человек также предоставил видео. На нем видно, как ракеты поражают стоящую на земле цель. Около нее в этот момент находится человек и несколько припаркованных автомобилей. Оепратор или самостоятельно падает на землю или его отбрасывает ударная волна.
Видео: Youtube / 66.ru