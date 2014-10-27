Минобороны подтвердило ЧП на учениях "Запад-2017", но отрицает наличие пострадавших

Пресс-служба Западного военного округа прокомментировало видео и сообщение о выстреле ракетами по зрителям на учениях "Запад-2017". В Министерстве обороны подтвердили, что был случайный выстрел. По их словам, система одного из вертолетов ошибочно захватила цель.
"В результате попадания неуправляемой ракеты получил повреждения один из грузовых автомобилей без людей", - отметили в ЗВО.
Министерство заявило, что 18 сентября не было подобных инцидентов. О других днях ничего не говорится. Также они сказали, что опубликованное видео было сделано в другое время, когда вертолеты отрабатывали упражнения по поражению наземных. Появившиеся в сети заявления о попадании ракеты в журналистов в ведомстве назвали провокацией или глупостью.
Кроме того, в пресс-службе напомнили, что на "Запад-2017" находится журналисты и военные атташе из 50 стран.
Ранее стало известно, что вертолет выстрелил ракетами по зрителям на учениях "Запад-2017".
Видео: ВКонтакте / Александр Пилютин