Петербуржцы стали больше заниматься спортом в преддверии весны

Женщины и мужчины одинаково стараются поддерживать хорошую физическую форму, уделяя спорту 2-3 дня в неделю.

Петербург активно готовится к весеннему сезону: число новых вакансий в фитнес-индустрии и сфере красоты в городе превысило 700 предложений, а по всей стране работодатели за последний месяц искали более 5 тысяч тренеров, инструкторов, массажистов и других специалистов в области фитнеса и красоты. В свою очередь, жители города всё чаще выбирают активный образ жизни и спорт. Платформа для домашних тренировок FitStars и рекрутинговая платформа hh.ru провели совместное исследование, изучающее спортивные привычки и стремление к здоровому образу жизни у россиян.

Результаты исследования показывают, что в Петербурге только 17% населения не занимаются спортом. 45% жителей занимаются регулярно, а 37% — время от времени. Женщины и мужчины одинаково стараются поддерживать хорошую физическую форму, уделяя спорту 2-3 дня в неделю. В целом, горожане проявляют высокий уровень спортивной активности, и лишь 3% занимаются спортом несколько раз в год. Более того, желание привести себя в форму перед летним сезоном охватывает все возрастные группы: 46% респондентов старше 55 лет регулярно посещают фитнес-залы.

Интересно, что 77% опрошенных петербуржцев занимаются спортом ради поддержания тонуса, улучшения самочувствия и физической формы. Ещё 10% занимаются просто потому, что любят спорт, 5% используют физические нагрузки как средство расслабления после рабочего дня, 1% признались, что занимаются, чтобы вызвать зависть знакомых, а ещё 1% — чтобы привлечь внимание противоположного пола.

Исследование hh.ru показывает, что 79% петербуржцев могут успешно сочетать работу и ведение здорового образа жизни. Наиболее успешны в этом представители высшего и среднего звена менеджеров, где 87% сотрудников находят время для регулярных физических нагрузок. Однако в медицинских и фармацевтических компаниях, а также в сфере искусства и развлечений, 26% и 27% сотрудников соответственно испытывают сложности с совмещением спорта и рабочих обязанностей.

Интерес к фитнесу различается в зависимости от профессиональной сферы. Так, среди работников транспортной отрасли лишь 36% регулярно занимаются спортом, в то время как сотрудники сферы безопасности демонстрируют самую высокую активность — более 70% тренируются 2-3 раза в неделю.

Большинство петербуржцев предпочитают заниматься спортом в клубах поблизости от дома (51%). 13% посещают клубы в других районах или на других станциях, 18% тренируются дома с использованием видеоуроков или самостоятельно, 2% выбирают клубы возле работы, а 11% предпочитают уличные тренировки на площадках или в парках неподалёку от дома.

Любимые виды спорта

Самым популярным видом спорта среди петербуржцев стали силовые тренировки (бодибилдинг, пауэрлифтинг и т.д.), которыми увлекаются 51% респондентов. Ходьба также пользуется популярностью, занимая второе место с 37%. Среди женщин особенно востребованны практики типа Body & Mind (йога, стретчинг, цигун, пилатес и др.), которыми занимаются 44% опрошенных. Мужчины, в свою очередь, отдают предпочтение силовым программам.

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Фото: Pxhere