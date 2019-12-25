Петербуржцы назвали размер достойной пенсии

Наиболее высокие пенсионные ожидания наблюдаются у москвичей и петербуржцев.

Большинство россиян назвали достойной пенсию размером около 49 600 рублей в месяц. Такие данные были получены в результате опроса, проведенного сервисом поиска высокооплачиваемой работы SuperJob среди представителей экономически активного населения различных регионов страны.

Жители Петербурга считают справедливой сумму пенсии в размере 51 700 рублей. Эта цифра несколько увеличилась по сравнению с показателями июня 2024 года (51 000 рублей), декабря 2023 года (49 000 рублей), апреля 2023 года (48 700 рублей) и ноября 2022 года (48 200 рублей).

С начала текущего года произошло изменение максимальной суммы для расчета страховых взносов. Чтобы получить максимальное количество пенсионных баллов за один год, необходимо иметь ежемесячную зарплату не ниже 230 тысяч рублей. Количество накопленных баллов прямо пропорционально влияет на величину будущей пенсии.

Согласно результатам исследования, средний показатель желаемого размера пенсии составил 49 600 рублей, что на 1 500 рублей (или 3%) превышает аналогичный показатель, зафиксированный в июне 2024 года. С возрастом требования респондентов увеличиваются: молодежь до 25 лет оценивает удовлетворительную пенсию в 47 400 рублей, тогда как люди старше 45 лет считают справедливым 50 200 рублей.

Зависимость уровня доходов от ожидаемой пенсии также прослеживается: граждане с доходом до 50 тысяч рублей в месяц рассчитывают на пенсию в размере 45 900 рублей, в то время как те, чей заработок превышает 100 тысяч рублей, ожидают получать 51 тысячу рублей.

Наиболее высокие пенсионные ожидания наблюдаются у москвичей и петербуржцев, где эти показатели составляют 52 400 и 51 700 рублей соответственно. За ними следуют жители Хабаровска с суммой в 50 000 рублей. Четвертое и пятое места заняли Тюмень (49 700 рублей) и Ростов-на-Дону (49 600 рублей). Меньшие запросы высказали жители Астрахани (45 200 рублей), Ярославля (46 100 рублей) и Новокузнецка (46 200 рублей).

Наибольший рост ожиданий по поводу пенсии с июня 2024 года отмечался в Ижевске (+5,3%), Волгограде (+4,1%) и Кемерове (+3,4%).

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Фото: Piter.TV