К концу рабочей недели в Ленобласть могут прийти заморозки

Заморозки будут кратковременные.

Ближайшие три ночи станут для жителей Ленинградской области самыми холодными за последнее время. Такой прогноз дал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Ближайшие две-три ночи по территории области будут низкие ночные температуры. В предстоящую ночь на большей части территории Ленобласти, а также 8 и 9 сентября на востоке региона температура воздуха будет опускаться до +2…+7 градусов. Однако в четверг и пятницу появится угроза заморозков на востоке Ленинградской области.

Не сильных заморозков, кратковременных, только в середине ночи. Александр Колесов, синоптик

В целом днём погода будет хорошая: мало облаков и почти без ветра, солнечно и сухо. С пятницы и температура воздуха опять приблизится к +20 градусам.

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Фото: pxhere