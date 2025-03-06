Строительство завода S7 по выпуску деталей для газотурбинных двигателей в Петербурге приостановлено

Реализация проекта отложена на неопределенный срок.

Компания "Центр разработок С7", входящая в группу S7, временно остановила реализацию проекта по строительству завода газотурбинных комплектующих в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на осведомленные источники.

Планировалось, что строительство начнется в 2025 году на территории особой экономической зоны "Санкт-Петербург" (площадка "Парнас"). Проект предусматривал возведение производственного комплекса площадью 6,1 тыс. кв. м и административно-бытового корпуса на 1,8 тыс. кв. м. Общий объем инвестиций оценивался в 7,4 млрд рублей. Запуск первой очереди предприятия был намечен на второй квартал 2027 года, второй – на 2028 год.

Однако, по информации источников, реализация проекта отложена на неопределенный срок, а инвестор рассматривает новые направления деятельности. О возможных сроках возобновления строительства официальных заявлений пока не поступало.

Проект "Центра разработок С7" был одобрен экспертным советом ОЭЗ в феврале 2024 года. Завод планировал выпускать лопатки для горячей части газотурбинных двигателей, в том числе для зарубежных моделей. В числе потенциальных заказчиков рассматривались авиакомпании, предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в "Ростех") и "Силовые машины".

По данным "Ведомостей", предприятия ОДК — "ОДК-Климов", "ОДК-Кузнецов" и производственный комплекс "Салют" — не заключали соглашений с S7 о поставках продукции с нового завода, так как самостоятельно выпускают необходимые комплектующие. В свою очередь, компания "Силовые машины" в конце 2023 года запустила собственное производство лопаток для газотурбинных двигателей в Санкт-Петербурге. Объем инвестиций в этот проект составил более 6 млрд рублей, а производственные мощности позволяют выпускать 16 комплектов по 550 лопаток ежегодно.

Фото: Piter.tv