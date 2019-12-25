ТРЦ "Галерея" проверили из-за сообщения о заминировании

Проверку проводили сотрудники ФСБ.

Днем 24-го сентября ТРЦ "Галерея" на Лиговском проспекте проверяли на наличие опасных веществ и устройств. Анонимы сообщили о заминировании торгового комплекса. Об этом рассказали в пресс-службе Центрального района.

Сообщение поступило в центр информационной безопасности ФСБ России в 11:55. Службы ведомства проводили проверку.

Ранее посетителей эвакуировали из ТРЦ "Мега Парнас" из-за сообщения о заминировании. SMS поступило из Люксенбурга. За заведомо ложный вызов предусмотрена уголовная ответственность.

Фото: ВКонтакте / ТРЦ "Галерея" в Санкт-Петербурге