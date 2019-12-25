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ТРЦ "Галерея" проверили из-за сообщения о заминировании
Сегодня, 13:54
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ТРЦ "Галерея" проверили из-за сообщения о заминировании

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Проверку проводили сотрудники ФСБ.

Днем 24-го сентября ТРЦ "Галерея" на Лиговском проспекте проверяли на наличие опасных веществ и устройств. Анонимы сообщили о заминировании торгового комплекса. Об этом рассказали в пресс-службе Центрального района.

Сообщение поступило в центр информационной безопасности ФСБ России в 11:55. Службы ведомства проводили проверку. 

Ранее посетителей эвакуировали из ТРЦ "Мега Парнас" из-за сообщения о заминировании. SMS поступило из Люксенбурга. За заведомо ложный вызов предусмотрена уголовная ответственность. 

Фото: ВКонтакте / ТРЦ "Галерея" в Санкт-Петербурге

Теги: заминирование, торговый комплекс
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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