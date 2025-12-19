В квартале Ржевка-Пороховые прошла замена теплосетей

Срок эксплуатации новых трубопроводов достигает 30 лет.

В жилмассиве, ограниченном Индустриальным проспектом, а также проспектами Наставников, Ударников и Энтузиастов, стартовала масштабная модернизация тепловых коммуникаций протяженностью 4 138 метров. Вместо устаревших сетей, установленных в 1980-е годы, устанавливаются новые теплотрассы с современной теплоизоляцией из пенополиуретана, обеспечивающей высокий уровень энергосбережения. Об этом проинформировал Комитет по энергетике Петербурга.

Срок эксплуатации новых трубопроводов достигает 30 лет, кроме того, предусмотрена автоматизированная система мониторинга состояния теплоизоляции, предупреждающая возможные повреждения.

Специалисты АО "ТЭК СПб" проводят замену как внутри зданий, так и на уличных участках. Сейчас уложено уже 2 140 метров временной тепловой магистрали из планируемых 4 757 метров, обеспечивающих бесперебойное тепло- и водоснабжение населения на период ремонтных работ. Постоянные сети уже протянуты на протяжении 500 метров.

Проект позволит повысить комфорт проживания для семи тысяч местных жителей и обеспечит стабильное отопление и горячее водоснабжение 16 строений, включающих жилые дома, образовательное учреждение и дошкольное заведение.

Реконструкция завершится с полным благоустройством территории в ноябре 2026 года.

