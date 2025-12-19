Вдоль проспекта Энтузиастов стартовала модернизация теплосетей

В результате надежное теплоснабжение получат 10 зданий, включая пять жилых домов и два лечебных учреждения.

Стартовало обновление 744 метров тепловых сетей вдоль проспекта Энтузиастов. На участке, который построен в 1979-1993 годах, будут проложены современные гибкие трубы, рассказали в комитете по энергетике Петербурга 23 января.

К настоящему времени специалисты АО "ТЭК СПб" завершили монтаж 823 метров временных трубопроводов. Полностью завершат реконструкцию с восстановлением благоустройства в ноябре. В результате надежное теплоснабжение получат 10 зданий, включая пять жилых домов и два лечебных учреждения.

В 2028-2032 годах в Красногвардейском районе обновят свыше 24 тыс. метров теплосетей.

Ранее на Piter.TV: высокое качество воды в Петербурге подтвердили свыше 200 тыс. исследований.

Фото: пресс-служба АО "ТЭК СПб"