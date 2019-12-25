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В 2021 году в Петербурге заменят более тысячи лифтов на новые
Сегодня, 16:21
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В 2021 году в Петербурге заменят более тысячи лифтов на новые

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На ремонт потребуется 3,7 млрд рублей.

В 2021-м году в Петербурге проведут капитальный ремонт 1176 лифтов. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

На ремонт выделили 3,7 млрд рублей. Темпы проведения капитального ремонта лифтов постепенно растут. В 2019 году было установлено 847 новых лифтов, в 2020 году их количество выросло до 989. 

Ремонт лифтов включает в себя установку новой кабины и станции управления, огнестойких дверей в машинных помещениях. Кроме того, нужно заменить освещение шахт на энергоэффективное. Новые лифты приспособлены для людей с ограниченными возможностями. В них есть звуковое оповещение, номера этажей дублируются шрифтом Брайля, а кнопки подсвечиваются. 

Фото: Piter.TV

Теги: капитальный ремонт, лифт
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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