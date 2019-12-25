ЗакС согласился выставить на продажу дом на Курской

Площадь объекта составляет 7,5 тыс. кв. метров.

Законодательное собрание Петербурга одобрило включение здания на Курской, 11/72 литера А в список объектов для продажи. Заседание состоялось в Мариинском дворце 6-го октября.

Документ прошел третье чтение. Решение поддержали 44 из 50 депутатов. Поправки будут внесены в региональный закон "О приватизации отдельных зданий, находящихся в казне Санкт-Петербурга".

Площадь дома составляет 7,5 тыс. кв. метров. Здание находится в аварийном состоянии, там никто не живет. В перечень объектов культурного наследия не включен.

По данным Российского аукционного дома, с июля по сентября 2021-го года Смольный продал более 100 объектов из собственности города за 528,8 млн рублей.

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