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ЗакС согласился выставить на продажу дом на Курской
Сегодня, 11:38
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ЗакС согласился выставить на продажу дом на Курской

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Площадь объекта составляет 7,5 тыс. кв. метров.

Законодательное собрание Петербурга одобрило включение здания на Курской, 11/72 литера А в список объектов для продажи. Заседание состоялось в Мариинском дворце 6-го октября.

Документ прошел третье чтение. Решение поддержали 44 из 50 депутатов. Поправки будут внесены в региональный закон "О приватизации отдельных зданий, находящихся в казне Санкт-Петербурга". 

Площадь дома составляет 7,5 тыс. кв. метров. Здание находится в аварийном состоянии, там никто не живет. В перечень объектов культурного наследия не включен. 

По данным Российского аукционного дома, с июля по сентября 2021-го года Смольный продал более 100 объектов из собственности города за 528,8 млн рублей. 

Фото: Яндекс.Карты / vadim.fedorenkoff

Теги: приватизация, продажа
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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