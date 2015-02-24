  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Михайловский замок на Садовой будет закрыт 14 ноября
Сегодня, 15:59
84
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Михайловский замок на Садовой будет закрыт 14 ноября

0 0

С 15 ноября замок заработает в обычном режиме.

Михайловский замок в Петербурге будет закрыт 14 ноября в связи с подготовкой выставки "В зеркале судьбы. Русский исторический портрет". Об этом сообщила пресс-служба Русского музея. 

С 15 ноября замок заработает в обычном режиме за исключением "Константиновских покоев" и парадных залов. Там до 17 ноября проходит экспозиция "Алексей Пахомов. К 125-летию со дня рождения". 

Ранее мы рассказывали о том, что театр "Небесные бродяги" откроет выставку, посвященную юбилею Хаяо Миядзаки. 

Фото: пресс-служба Русского музея (Дарья Середюк) 

Теги: выставка, михайловский замок
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии