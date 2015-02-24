Михайловский замок на Садовой будет закрыт 14 ноября

С 15 ноября замок заработает в обычном режиме.

Михайловский замок в Петербурге будет закрыт 14 ноября в связи с подготовкой выставки "В зеркале судьбы. Русский исторический портрет". Об этом сообщила пресс-служба Русского музея.

С 15 ноября замок заработает в обычном режиме за исключением "Константиновских покоев" и парадных залов. Там до 17 ноября проходит экспозиция "Алексей Пахомов. К 125-летию со дня рождения".

Ранее мы рассказывали о том, что театр "Небесные бродяги" откроет выставку, посвященную юбилею Хаяо Миядзаки.

Фото: пресс-служба Русского музея (Дарья Середюк)