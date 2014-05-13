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На улице Фучика закроется движение на два дня
Сегодня, 15:49
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На улице Фучика закроется движение на два дня

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Движение откроется 1 сентября.

Во Фрунзенском районе проходят работы по реконструкции тепловой сети. В связи с этим закроется проезд по улице Фучика.  Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Дорогу перекроют 31 августа. Движение откроется 1 сентября. Речь идет об участке у пересечения с Будапештской улицей. Объезд: улица Салова, Бухарестская улица, Белградская улица, улица Турку, Будапештская улица.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. 

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 31 августа закрывается движение транспорта по Приморскому проспекту.

Фото: Pxhere

Теги: гати, дороги, закроется проезд, транспорт, улица фучика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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