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С 31 августа закрывается движение транспорта по Приморскому проспекту
Сегодня, 12:36
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С 31 августа закрывается движение транспорта по Приморскому проспекту

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Движение откроют 1 сентября.

В субботу, 31 августа, закроется проезд по Приморскому проспекту на участке от Туристской улицы до Яхтенной улицы, включая перекрестки с Туристской улицей и Беговой улицей. Об этом сообщили  в пресс-службе ГАТИ. 

Движение откроют 1 сентября. Добавим, что проезд закрывают в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия. Водителей попросили не забывать о дистанции и соблюдать скоростной режим. 

Объезд: Приморское шоссе, улица Савушкина, Яхтенная улица, Туристская улица, Приморский проспект.

Пресс-служба ГАТИ

Водителям напомнили, что до 3 сентября будет ограничен проезд по Приморскому проспекту. Речь идет об участке от улицы Савушкина до Яхтенной улицы, включая перекрестки.

Ранее мы писали, что в Адмиралтейском районе закроют проезд по Кокушкину переулку.

Фото: Pxhere

Теги: гати, закроют проезд, приморский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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