Ливень подтопил вестибюль "Площади Восстания" в Петербурге

В метро Северной столицы закрыли вестибюль №2 станции "Площадь Восстания", который ведет на Московской вокзал. Об этом сообщили в ГУП "Петербургский метрополитен" 26 августа.

Ограничения действуют с 15:15 и связаны с подтоплением из-за сильного ливня в центральной части города.

Подземный переход и вход в вестибюль работают. Пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен"

Фото: Piter.TV

UPD: станция работает в обычном режиме.