Ливень подтопил вестибюль "Площади Восстания" в Петербурге
Сегодня, 15:23
209
Ограничения действуют с 15:15.

В метро Северной столицы закрыли вестибюль №2 станции "Площадь Восстания", который ведет на Московской вокзал. Об этом сообщили в ГУП "Петербургский метрополитен" 26 августа. 

Ограничения действуют с 15:15 и связаны с подтоплением из-за сильного ливня в центральной части города. 

Подземный переход и вход в вестибюль работают. 

Пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен" 

Ранее мы рассказывали о том, что с 25 августа станция "Нарвская" изменила режим работы. 

Фото: Piter.TV 

UPD: станция работает в обычном режиме. 

