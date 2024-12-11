Трамвайное движение по площади Стачек закроют 27 января

Это связано с проведением торжественно-траурной церемонии у памятника маршалу Леониду Говорову.

Пресс-служба Горэлектротранса сообщила, что 27 января трамвайный маршрут №16 временно изменит свою схему движения, обходя площадь Стачек. Это связано с проведением торжественно-траурной церемонии у памятника маршалу Леониду Говорову, приуроченной к годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады.

С 11:30 до 13:00 движение трамваев по площади Стачек будет приостановлено.

Маршрут №16 проследует от конечной остановки "Карбюраторный завод" по обычному пути до станции "Площадь Тургенева".

Ранее мы сообщили о том, что туристический трамвай на Васильевском острове возвращается на постоянную трассу.

Фото: Piter.TV