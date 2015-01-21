Съезд на Витебскую развязку с ЗСД будет перекрыт в ночь с 4 на 5 марта

В ночь с 4 на 5 марта на Западном скоростном диаметре (ЗСД) временно изменится схема движения автотранспорта. Соответствующую информацию распространила пресс-слжба ЗСД.
В указанный период — с 23:00 4 марта до 6:00 5 марта — будет закрыта полоса съезда на Витебскую развязку при движении по ЗСД с северной стороны в направлении юга, к Витебскому проспекту. Временные ограничения введены в целях проведения регламентных дорожных работ.
Автовладельцам рекомендовано учесть данное ограничение при выборе маршрутов и рассчитать дополнительное время в пути. Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения, обращать внимание на установленные знаки временного характера, следить за информацией на электронных табло и соблюдать рекомендуемые скорости и дистанции.
Специалистами подчёркнуто, что подобные работы необходимы для поддержания надлежащего качества полотна магистрали и обеспечения безопасного передвижения транспортных средств.
Ранее мы сообщили о том, что съезд на развязке КАД с Выборгским шоссе перекроют в середине марта.
Фото: Telegram / ЗСД
