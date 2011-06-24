Петербургская дамба будет закрыта на техобслуживание до конца мая

В этот период прохождение судов через канал С-2 будет временно приостановлено.

Сегодня, 24 марта, в Петербурге будет закрыта городская дамба. Специалисты планируют провести регулярные профилактические работы по обслуживанию гидравлического оборудования плоского подъемно-опускного затвора в судопропускном сооружении С-2.

Как сообщили в пресс-службе Дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС), затвор будет находиться в закрытом положении с 10:00 24 марта до 18:00 29 мая.

В этот период прохождение судов через канал С-2 будет временно приостановлено. Работы согласованы со Службой капитана морского порта "Большой порт Санкт-Петербург", они никак не скажутся на движении автомобильного транспорта по дамбе.

Ранее мы сообщили о том, что с 24 марта по 4 апреля в тоннеле дамбы Петербурга ограничат движение.

Фото: пресс-служба КЗС Петербурга