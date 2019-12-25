Петербургская дамба будет закрыта на проверку 30 мая

Для проведения планового обслуживания навигационный канал С-2 будет закрыт для прохождения судов с 9:00 и до 18:00.

В Северной столице 30 мая временно ограничат работу дамбы, чтобы проверить исправность системы управления и гидравлического оборудования судоходного канала С-2. Об этом проинформировала пресс-служба Дирекции Комплексных защитных сооружений (КЗС).

Для проведения планового обслуживания навигационный канал С-2 будет закрыт для прохождения судов с 9:00 и до 18:00.

График ремонтных работ предварительно согласован с администрацией Морского торгового порта "Большой порт Санкт-Петербург".

Важно отметить, что плавание небольших лодок через шлюзы защитного сооружения строго воспрещено. Ограничения не затронут автомобильное движение по дорожным участкам дамбы.

Ранее мы сообщили о том, что по факту навала судна в Большом порту Петербурга организована проверка. При выезде на место происшествия выяснилось, что одно из иностранных судов, пытаясь отчалить, случайно столкнулось с двумя стоящими поблизости судами, нанеся удар бортом. Инцидент обошелся без человеческих жертв и серьезных последствий: утечки топлива либо иных вредных веществ в воду зафиксировано не было.

Фото: Piter.TV