Приоратский дворец в Гатчине закроется для посетителей в субботу

Представители музея рекомендуют планировать визит заранее.

В субботу, 5 сентября, Приоратский дворец будет недоступен для экскурсионного посещения. Об этом сегодня сообщила пресс-служба музея-заповедника "Гатчина".

Представители музея рекомендуют планировать визит заранее.

Кроме того, с 5 по 6 сентября с 11:00 до 19:00 ожидается проведение выездного исторического фестиваля "День крепости Орешек".

Для гостей мероприятия организаторы подготовили обширную программу: реконструкции исторических боев, интерактивные тематические площадки, ярмарка народных промыслов и мастер-классы по старинным ремеслам.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти отремонтировали дорогу Красное Село – Гатчина – Павловск по нацпроекту.

Фото: Пресс-служба музея-заповедника "Гатчина" (Станислав Саблин)