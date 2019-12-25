Дворцовый парк в Гатчине закроют на просушку до конца апреля

В Гатчине Ленинградской области Дворцовый парк будет закрыт для посетителей почти на месяц. Как сообщили в пресс-службе государственного музея-заповедника "Гатчина", ограничение будет действовать с 1 по 28 апреля.
Причиной закрытия стала ежегодная весенняя просушка территории.
В этот период сотрудники парка будут приводить его в порядок и готовить к новому сезону.
Ранее мы сообщили о том, что парки "Петергофа" не будут закрывать на просушку в отличие от городских.
