Дворцовый парк в Гатчине закроют на просушку до конца апреля
Сегодня, 16:50
В Гатчине Ленинградской области Дворцовый парк будет закрыт для посетителей почти на месяц. Как сообщили в пресс-службе государственного музея-заповедника "Гатчина", ограничение будет действовать с 1 по 28 апреля.

Причиной закрытия стала ежегодная весенняя просушка территории. 

В этот период сотрудники парка будут приводить его в порядок и готовить к новому сезону.

Ранее мы сообщили о том, что парки "Петергофа" не будут закрывать на просушку в отличие от городских.

Фото: Вконтакте / Гатчинский дворец • музей-заповедник "Гатчина"
 

