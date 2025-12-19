Законопроект об усилении контроля за качеством питьевой воды принят в Петербурге

В случае ухудшения состояния водных ресурсов субъекты федерации обязаны пересмотреть инвестпрограммы предприятий водоснабжения.

Во время заседания 11 февраля депутаты городского парламента одобрили в третьем чтении поправки к федеральным законам, обязывающие контролирующие структуры информировать муниципальные власти о случаях отклонения показателей воды от установленных санитарных норм.Депутат ЗакСа Марина Шишкина подчеркнула важность принятия этих поправок, отметив, что высокие экологические стандарты жизненно необходимы для Петербурга, особенно в аспекте поддержания высокого качества питьевой воды. Поэтому данная мера коснется нашего города напрямую.

В случае ухудшения состояния водных ресурсов субъекты федерации обязаны пересмотреть инвестпрограммы предприятий водоснабжения.

Как уточняет Шишкина, это повлечет изменения графика финансирования проектов и сроков их реализации. Как отметила депутат, необходимо избегать значительного увеличения сроков модернизации оборудования и не допускать чрезмерного повышения тарифов. Возможно, потребуется внесение новых законодательных инициатив для урегулирования данных вопросов.

Ранее мы сообщили о том, что петербургский депутат призвал бороться с сервисами по круглосуточной доставке алкоголя.

Фото: Freepik