Законопроект о сокращенной рабочей неделе разработали в Госдуме

Продолжительность рабочего дня или смены при пятидневной работе предлагают сократить на один час

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал законопроект, предусматривающий сокращение продолжительности рабочего дня на один час в предвыходной день (обычно в пятницу) при сохранении общей установленной нормы рабочего времени. Текст законопроекта направлен на заключение в правительство, сообщает ТАСС.

Согласно документу, "накануне выходных продолжительность рабочего дня или смены при пятидневной работе сокращается на один час при сохранении установленной нормы рабочего времени".

Ярослав Нилов отмечает, что, хотя стороны трудовых отношений и сейчас вправе установить сокращённый рабочий день в пятницу, "в нынешних условиях такую норму целесообразно закрепить законодательно".

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что сокращение рабочего дня накануне выходных "будет способствовать повышению качества жизни работников, сохранению их здоровья, увеличению производительности и эффективности их труда".

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Фото: Piter.TV