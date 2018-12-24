На Каменном острове отреставрировали дачу Гаусвальд, где жила Ирэн Адлер из "Шерлока Холмса"

Дачу Гаусвальд построили в 1898 году по проекту архитекторов Василия Шене и Владимира Чагина для Евгении Гаусвальд.

Петербургский блогер Евгений Мироненко рассказал в своем Instagram об окончании реставрационных работ на даче Гаусвальд, где снимали советского "Шерлока Холмса". В КГИОП также подтвердили информацию о том, что реставрационные работы на даче окончены.

Во время работ реставраторы нашли деревянные элементы оливкового цвета, поэтому фасад был покрашен в этот же цвет. Именно так выглядела дача в 1916 году.

Дачу Гаусвальд построили в 1898 году по проекту архитекторов Василия Шене и Владимира Чагина для Евгении Гаусвальд. Дом стал известен благодаря советскому фильму "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона". Именно в этом доме жила Ирэн Адлер.

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Фото: кадры из фильма "Шерлок Холмс"

Instagram/ nau_spb