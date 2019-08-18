Мартин Фриман рассказал о пятом сезоне "Шерлока"

Сериал “Шерлок” выходит с 2010 года

Исполнитель роли Доктора Ватсона в сериале "Шерлок" Мартин Фриман рассказал о возможном продолжении сериала.

Актер признался, что вопрос о продолжении обсуждается крайне редко. Это связано и с тем, что большинство причастных к сериалу заняты в других проектах, а также с тем, что создателям придется придумать что-то особенное, чтобы сериал возобновили.

Если это и правда будет содержательно и интересно, то все участники проекта будут только рады. Мне всегда этот сериал казался настоящим событием, и если мы будем продолжать, нам нужно что-то достойное. Мы не можем вернуться с чем-то просто хорошим",

- сказал Фриман в интервью Collider

Сериал "Шерлок" с Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фриманом выходит с 2010 года. Проект номинировался на премию "Золотой Глобус", "Эмми" и "Сатурн".

Фото: открытые источники