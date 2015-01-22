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Беглов подписал закон, разрешающий тратить маткапитал на подключение жилья к сетям
Сегодня, 17:53
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Беглов подписал закон, разрешающий тратить маткапитал на подключение жилья к сетям

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Дом получится подключить к сетям электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон, принятый городским парламентом, "О внесении изменений в Закон Петербурга "О материнском (семейном) капитале в Петербурге". Теперь средства можно будет тратить и на подключение дома к инженерным сетям, сообщили в Смольном 15 мая. 

Речь идет о том, что маткапитал получится направлять (в полном объеме или по частям) на подключение садового дома или жилого дома, расположенного на территории региона, к сетям электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. 

Ранее мы рассказывали о том, что на закупку коробок для новорожденных в Петербурге выделили 573 млн рублей. В наборы входят видеоняня, увлажнитель, подогреватель детского питания, ночник, стерилизатор для бутылочек и сосок, игрушки, полотенце и развивающий коврик.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: инженерные сети, материнский капитал
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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