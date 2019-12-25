Эксперт прокомментировал поправки в закон о страховании вкладов в банках России

Россиянам хотят предоставить возможность оформлять заявления на возврат средств онлайн.

Правительство предложило внести поправки в закон "О страховании вкладов в банках Российской Федерации". Эксперты Telegram-канала "Мейстер" объяснили, чем они могут быть полезны.

После вступления поправок в силу вкладчик разорившегося банка сможет оформить заявление средств на возврат через портал Госуслуг, то есть дистанционно. Ранее подать заявление можно было только лично через Агентство по страхованию вкладов или уполномоченный банк. Подача заявления не означает, что вкладчик обязательно сможет вернуть свои средства, но оформлять претензии и учитывать их будет проще, отметили эксперты.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что российские банки запустят переводы за рубеж по номеру телефона.

Фото: Piter.TV