Закон о праздновании Дня СПбГУ приняли в Петербурге

Как уточнил представитель губернатора в Законодательном Собрании Константин Сухенко, Санкт-Петербургский университет стал первым в России и сыграл ключевую роль в развитии всей науки в стране.

8 февраля в Петербурге планируют отмечать День СПбГУ. Именно в этот день, по новому стилю, в 1724 году Петр I подписал указ о создании Академии наук, в состав которой вошел Академический университет.

Как уточнил представитель губернатора в Законодательном Собрании Константин Сухенко, Санкт-Петербургский университет стал первым в России и сыграл ключевую роль в развитии всей науки в стране. Может возникнуть спор, какой университет был первым в России – Калининградский, Московский или наш Петербургский, но для нас, петербуржцев, ответ на этот вопрос очевиден.

Депутаты ЗакСа также рассматривают возможность включения в перечень памятных дат и праздников Санкт-Петербурга День героической защиты острова Сухо, который будет отмечаться 22 октября.