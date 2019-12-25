В Мариинском дворце началось заключительное заседание депутатов перед выборами

Среди рассматриваемых законопроектов есть поправки в два федеральных закона.

В Мариинском дворце 9-го сентября началось последнее заседание Законодательного собрания шестого созыва. Оно стартовало в 10:00.

На повестке дня законопроекты, посвященные использованию материнского капитала на реконструкцию и капитальный ремонт садового дома, изменению требований к продавцам алкоголя, поправки в федеральный закон "Об охране окружающей среды". В общей сложности — 9 законопроектов.

Напомним, выборы пройдут 17, 18 и 19 сентября. Вячеслав Макаров уже не будет председателем ЗакСа, он баллотируется в Госдуму.

Фото: Piter.TV