Заключен под стражу водитель, который сбил полицейского при попытке скрыться в Приморском районе
Сегодня, 11:29
А задержать его получилось только с применением табельного оружия.

Прокуратура Приморского района Петербурга поддержала ходатайство следователей об избрании 38-летнему мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему вменили ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), сообщили в надзорном ведомстве. 

Напомним, 20 января нетрезвый фигурант, лишенный водительского удостоверения, во дворе дома на Планерной улице сбил полицейского при попытке скрыться на автомобиле Haval. Водителя хотели остановить для проверки документов. А задержать его получилось только с применением табельного оружия. 

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 19 марта. Ход и результаты расследования по делу контролируются прокуратурой. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: приморский район, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

