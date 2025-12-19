Заключен под стражу водитель, который сбил полицейского при попытке скрыться в Приморском районе

А задержать его получилось только с применением табельного оружия.

Прокуратура Приморского района Петербурга поддержала ходатайство следователей об избрании 38-летнему мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему вменили ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), сообщили в надзорном ведомстве.

Напомним, 20 января нетрезвый фигурант, лишенный водительского удостоверения, во дворе дома на Планерной улице сбил полицейского при попытке скрыться на автомобиле Haval. Водителя хотели остановить для проверки документов. А задержать его получилось только с применением табельного оружия.

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 19 марта. Ход и результаты расследования по делу контролируются прокуратурой.

