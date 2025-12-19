Петербуржец, устроивший фотосессию на чужих авто, предстанет перед судом

Размер причиненного ущерба составил 91 тыс. рублей.

Прокуратура Красносельского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего мужчины, которому вменяют ч. 2 ст. 167 УК РФ.

Как рассказали 22 января в надзорном ведомстве, в сентябре 2025 года нетрезвый фигурант устроил фотосессию на машинах возле дома по проспекту Ветеранов. Сначала он залез на капот Chery Tiggo и прошелся по крыше, оставив вмятины и царапины. Потом злоумышленник фотографировался на капоте и крыше Audi, а когда спрыгивал, ногой разбил фару SsangYong. Размер причиненного ущерба составил 91 тыс. рублей. Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга