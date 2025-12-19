  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:56
158
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец, устроивший фотосессию на чужих авто, предстанет перед судом

0 0

Размер причиненного ущерба составил 91 тыс. рублей.

Прокуратура Красносельского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего мужчины, которому вменяют ч. 2 ст. 167 УК РФ. 

Как рассказали 22 января в надзорном ведомстве, в сентябре 2025 года нетрезвый фигурант устроил фотосессию на машинах возле дома по проспекту Ветеранов. Сначала он залез на капот Chery Tiggo и прошелся по крыше, оставив вмятины и царапины. Потом злоумышленник фотографировался на капоте и крыше Audi, а когда спрыгивал, ногой разбил фару SsangYong. Размер причиненного ущерба составил 91 тыс. рублей. Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: перед судом предстанет петербуржец, повредивший три машины после ссоры с женой. 

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга  

Теги: прокуратура, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии