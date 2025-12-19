  1. Главная
Перед судом предстанет петербуржец, повредивший три машины после ссоры с женой
Сегодня, 10:25
Общий размер ущерба составил более 111 тыс. рублей.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего мужчины, которому вменяют ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества). 

Как рассказали 15 января в надзорном ведомстве, в ноябре 2025 года фигурант повредил автомобили Skoda, Volkswagen и Renault, припаркованные на Английском проспекте. Злоумышленник разбил ногой боковые зеркала машин. Общий размер ущерба составил более 111 тыс. рублей. Свои действия обвиняемый объяснил эмоциями после ссоры с супругой. 

Уголовное дело направлено суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: перед судом предстанет повредивший машину мужчины на проспекте Славы. 

Фото: Piter.TV 

Теги: конфликт, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

