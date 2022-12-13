Боткинская больница загружена на 95%

Это пациенты с коронавирусом, гриппом и ОРВИ.

По состоянию на 14 марта, в Клинической инфекционной больнице имени Боткина с подтвержденным диагнозом COVID-19 на обеих площадках лечатся 310 пациентов. Об этом сообщил "Петербургскому дневнику" заместитель главврача больницы Иван Федуняк.

Также на площадке "Пискаревский, 49" находятся 311 пациентов с гриппом и ОРВИ, 83 пациента болеют в тяжелой форме. В отделении реанимации и интенсивной терапии лежат 45 пациентов, три человека находятся на аппарате ЭКМО.

Стационар сейчас загружен на 90-95%. Это пациенты с коронавирусом, гриппом и ОРВИ. В основном, это пациенты старшей возрастной группы с тяжелыми хроническими заболеваниями.

В начале марта в Петербург привезли 32 тысячи комплектов доз вакцины "Спутник V".

Фото: Piter.tv