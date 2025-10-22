Во время спектакля в БДТ вспыхнула декорация в виде облака

Пресс-служба театра уточнила, что причиной задымления послужило короткое замыкание.

Во вторник, 21 октября, в Большом драматическом театре имени Г.А. Товстоногова произошел инцидент: в финале спектакля "Утиная охота" задымились театральные декорации. Инцидент описал актер Олег Плотников в социальных сетях.

Сразу после сцены "выстрела" на сцене задымилась декорация в виде ватного облака с прикрепленными фигурками птиц.

Слава Богу, всё вовремя потушили. Спасибо артистам и зрителям за выдержку и мужество. Олег Плотников, актер

Пресс-служба театра уточнила, что причиной задымления послужило короткое замыкание. Сотрудники пожарной охраны театра среагировали мгновенно и справились с ситуацией буквально за минуту. После инцидента представление продолжилось: многие зрители восприняли случившееся как художественный прием режиссуры.

